En Boca terminó de pulir varios aspectos de su juego y rápidamente encandiló a Rodolfo Arruabarrena, que no dudó en sumarlo al plantel profesional a comienzos de 2016 y hacerlo debutar el 17 de febrero frente a San Martín en San Juan, con tan solo 17 años.

Para sumar más minutos fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia en 2018 y luego a Rosario Central. Regresó al Xeneize en 2020 pero no le hicieron el contrato y se terminó yendo libre.

“Se dio de una manera que no me gustó. Nunca pudimos arreglar el contrato, fue el momento más amargo de mi carrera. Y después vino la pandemia…No me peleé con nadie, nunca tuve un problema, conozco a todo el mundo, no solo a los dirigentes. Me hubiese gustado jugar muchísimo más”, le contó el cordobés a La Nación.

molina_862x485.jpg Nahuel Molina ganó la Copa América con la Selección Argentina.

Lo quiso River y cuando podría haber llegado al Millo apareció el Udinese y se fue a Italia. Fue una adaptación inmediata para el embalseño en la Serie A. Casi que no le costó ser un engranaje más de Udinese, rápidamente se ganó un lugar en el once titular, cumplió con creces y fue una de las grandes figuras del equipo.

Sus destacadas actuaciones llevaron a Walter Samuel, ayudante de Scaloni, a Italia para seguirlo de cerca. Al poco tiempo, su apellido ya figuraba en la lista de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

El 4 de junio del 2021, por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 20202 debutó en la albiceleste. Luego fue citado para jugar la Copa América en donde la Selección se coronó campeón en Brasil y así se fue ganando el puesto de titular sobre el lateral derecho aunque en algunas ocasiones alterna con Gonzalo Montiel. Actualmente juega en el Atlético Madrid de España.