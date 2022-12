En cuánto a los rendimientos personales, como ya es sabido sin mirar estadísticas, la figura del campeón fue Lionel Messi que además de convertirse en el jugador con más goles de la historia de la selección, es el que más partidos disputó en la historia de los mundiales.

Más números de Lionel Messi y otros jugadores

argentina 22 (6).jpg La Selección Argentina campeón del Mundial Qatar 2022.

El capitán, en esta copa, fue el que más asistencias dio, al que más faltas le cometieron, generó más situaciones de gol que el resto y también superó a todos en disparos al arco. Además se convirtió en el primer jugador en marcar en todas las instancias en un mismo Mundial de la FIFA Fase de Grupos, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final

Otros jugadores de la Selección Argentina que hicieron podio fueron: Rodrigo De Paul con más recuperaciones de pelota, 25 en total; Nicolás Otamendi con más despejes (40); Emiliano Martínez tuvo la mayor cantidad de vallas invictas (3); y Lautaro Martínez fue el que más pateó al arco y no marcó (13).

Además, Ángel Di María, una de las grandes figuras de la final, fue el primer jugador argentino que convierte un gol en una final de Copa América y de Mundial. Julián Álvarez fue el jugador más joven en marcar un doblete en un partido de Semifinal de una Copa Mundial de la FIFA (22 años y 316 días) desde Pelé en Suecia 1958 (17 años y 249 días).

FkSCJuKXwAEoEOI.jfif La foto que siempre soñamos.

-La Celeste y Blanca batió su propio récord como el seleccionado con más definiciones por penales ganadas (6) en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (sobre 7 disputadas, triunfó en el 86% del total). Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014), 4-3 vs. Países Bajos (2022) y 4-2 vs. Francia (2022). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006).

-Abrió el marcador en los 7 partidos del Mundial de Catar 2022 (4PG-2PE-1PP). Mantuvo su valla invicta en los primeros tiempos del certamen (recibió 7 goles en el segundo tiempo y 1 en el alargue).

-Lionel Scaloni se transformó en el primer seleccionador argentino en ganar la Copa América y luego la Copa Mundial de la FIFA.

-La Selección extendió su racha invicta en Semifinales de Mundiales a 5 llaves eliminatorias sin perder: 6-1 vs. Estados Unidos (1930), 2-0 vs. Bélgica (1986), 1-1 (4-3) vs. Italia (1990), 0-0 (4-2) vs. Países Bajos (2014) y 3-0 vs. Croacia (2022). En 1978 avanzó a la final tras ganar un grupo de la segunda ronda.