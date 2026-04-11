Nacional vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Nacional y Tolima, por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 14 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gran Parque Central.

Así llegan Nacional y Tolima Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores Nacional viene de un resultado igualado, 1-1, ante Coquimbo Unido.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Tolima viene de empatar 0-0 ante Universitario..

Nacional tiene el liderato del Grupo B con 1 unidad y 1 gol, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad.

Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Nacional y Tolima, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.