sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 08:54
Hazaña.

"Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo". dijo Luciano Benavides tras ser campeón del Dakar 2026

El piloto salteño, Luciano Benavides logró consagrarse campeón con la menor diferencia en la historia de la prueba de motos, que se disputa desde 1979 en el Rally Dakar.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
benavides campeon
Lee además
Luciano Benavides campeón del Dakar 2026 video
¡Histórico!

Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026 en motos por solo dos segundos
Luciano Benavides.
Motos.

Luciano Benavides quedó segundo en el Rally Dakar 2026 a un día del final

El menor de los Benavides completó su novena participación en el Dakar con un éxito que parecía inalcanzable hasta los últimos metros. Se impuso por apenas dos segundos, la diferencia más ajustada de la historia en la categoría motos.

festejos benavides

Qué dijo Luciano Benavides después de consagrarse campeón del Dakar 2026

“Hoy saqué lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, confesó el flamante campeón, que reconoció que mantuvo la fe intacta incluso antes de largar la última etapa. “Se lo dije a mi gente, algo dentro de mí me decía que aún era posible”, relató.

El momento clave llegó en el tramo final, cuando el estadounidense Ricky Brabec se equivocó de camino. “En los últimos tres kilómetros, Ricky se equivocó y yo tomé el camino correcto. De pronto volví a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”, contó Benavides.

Luciano Benavides festejos

Así era el momento que Benavides llegaba a la meta

Benavides en la meta del Dakar

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026 en motos por solo dos segundos

Luciano Benavides quedó segundo en el Rally Dakar 2026 a un día del final

Luciano Benavides lidera la general a dos etapas del final del Rally Dakar 2026

Dakar 2026: Luciano Benavides recuperó la punta en motos y se ilusiona con el título

Rally Dakar 2026: Kevin Benavides suma podio

Lo que se lee ahora
Luciano Benavides campeón del Dakar 2026 video
¡Histórico!

Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026 en motos por solo dos segundos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Documentos en el ascensor urbano. video
Jujuy.

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Foto alusiva - Captura de Google Maps
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Empanadas con llajua.
¡Que rico!

La receta para hacer llajua picante para empanadas

Accidente fatal entre una ambulancia y un auto particular - Güemes, Salta 
Salta.

Choque fatal en Güemes entre un auto y una ambulancia

Lugar donde sucedió el hecho.
Capital.

Tensión en barrio Gorriti: un hombre amenazó a su ex en la vía pública y atacó a policías

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel