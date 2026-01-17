"Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo". dijo Luciano Benavides tras ser campeón del Dakar 2026

Luciano Benavides hizo historia en el deporte mundial al conseguir consagrarse campeón del Rally Dakar 2026 en motos. El piloto salteño, que fue campeón mundial en 2023, se quedó con el título tras un desenlace electrizante y sumó el apellido Benavides al podio por tercera vez, después de los triunfos de su hermano Kevin en 2021 y 2023.

El menor de los Benavides completó su novena participación en el Dakar con un éxito que parecía inalcanzable hasta los últimos metros. Se impuso por apenas dos segundos, la diferencia más ajustada de la historia en la categoría motos.

festejos benavides Qué dijo Luciano Benavides después de consagrarse campeón del Dakar 2026 “Hoy saqué lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, confesó el flamante campeón, que reconoció que mantuvo la fe intacta incluso antes de largar la última etapa. “Se lo dije a mi gente, algo dentro de mí me decía que aún era posible”, relató.

El momento clave llegó en el tramo final, cuando el estadounidense Ricky Brabec se equivocó de camino. “En los últimos tres kilómetros, Ricky se equivocó y yo tomé el camino correcto. De pronto volví a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”, contó Benavides.

Luciano Benavides festejos Así era el momento que Benavides llegaba a la meta Benavides en la meta del Dakar

