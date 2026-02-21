sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 19:13
Liga Profesional

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Todo lo que dejó el duelo entre Platense y Barracas Central: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Platense vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico
BsAs (DataFactory)

En el marco de la fecha 6 del Apertura, El Calamar hizo valer la localía con victoria ante Barracas C. en el estadio Ciudad de Vicente López. Augusto Lotti aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 40 del segundo tiempo.

Después de recibir una asistencia de Nicolás Retamar, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El desempeño Augusto Lotti lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Platense mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Nicolás Retamar fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Platense mostró su mejor nivel, al rematar 2 veces al arco contrario.

El estratega de Platense, Walter Zunino, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva en la línea defensiva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola y Juan Gauto en el medio; y Leonardo Heredia en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Rubén Insúa salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Marcelo Miño bajo los tres palos; Nicolás Capraro, Fernando Tobio y Gastón Campi en defensa; Rafael Barrios, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia y Rodrigo Insúa en la mitad de cancha; y Gonzalo Morales y Facundo Bruera en la delantera.

Hernán Mastrángelo fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Ciudad de Vicente López.

En la siguiente jornada El Calamar se enfrentará de local ante Defensa y Justicia y Barracas C. disputará el juego de local frente a Tigre.

Cambios en Platense
  • 45' 2T - Salieron Leonardo Heredia por Tomás Nasif, Martín Barrios por Santiago Dalmasso, Iván Guaraz por Dardo Miloc y Gonzalo Morales por Norberto Briasco
  • 68' 2T - Salieron Guido Mainero por Nicolás Retamar y Maximiliano Amarfil por Bautista Merlini
  • 81' 2T - Salió Juan Gauto por Augusto Lotti
Amonestados en Platense:
  • 22' 1T Maximiliano Amarfil (Conducta antideportiva), 32' 1T Martín Barrios (Conducta antideportiva), 27' 2T Víctor Cuesta (Conducta antideportiva) y 43' 2T Santiago Dalmasso (Conducta antideportiva)

Cambios en Barracas Central
  • 60' 2T - Salieron Facundo Bruera por Jhonatan Candia y Tomás Porra por Gonzalo Maroni
  • 87' 2T - Salió Rafael Barrios por Lucas Gamba
Amonestado en Barracas Central:
  • 13' 1T Tomás Porra (Conducta antideportiva)

