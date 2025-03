Qué dijo Raphinha sobre Argentina en la previa del clásico

La Selección Argentina venció 2-0 a la Sub 20 en partido benéfico por Bahía Blanca

Durante una charla en el programa Romario TV , el delantero del Barcelona no dudó en mostrar su firmeza al hablar del clásico sudamericano: “Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta” , afirmó el máximo goleador de las actuales eliminatorias sudamericanas . Con esas declaraciones, Raphinha dejó claro su enfoque y preparación para el enfrentamiento en Buenos Aires .

En una charla con el famoso exjugador Romario, se expresó respecto a si tenía pensado anotar un gol frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni , el delantero no titubeó: "Voy a hacerlo". Pero eso no fue lo único. En una conversación igualmente provocadora, Romario , quien calificó a los argentinos como "unos cabrones" , comentó: “En Argentina hay que pegarles, duele”, a lo que Raphinha contestó: “Que se jodan”.

El futbolista brasileño, que vive un momento brillante en el Barcelona , tuvo una campaña sobresaliente. No obstante, hasta el momento no consiguió marcar en el clásico sudamericano . En cuanto a este reto personal, Raphinha comentó: “Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”.

Raphinha celebra tras anotar uno de los goles con los que Brasil derrotó a Colombia en las eliminatorias sudamericanas.

Los números de Raphinha en 2025

Con 31 tantos y 19 pases gol en los 47 encuentros jugados este año con su equipo y la selección, las declaraciones del delantero muestran la seguridad que le brindan sus destacadas performances. En la misma entrevista, también habló sobre su lucha por el Balón de Oro: “Honestamente, no es un objetivo personal”, comentó al referirse a su nominación al prestigioso premio. “Mis objetivos son marcar goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la selección”, agregó.

Sin embargo, el camino del jugador no ha estado exento de dificultades. Raphinha admitió haber atravesado etapas de duda, sobre todo en la más reciente campaña: “Estaba pensando en irme del Barcelona después de la Copa América porque no estaba cómodo psicológicamente. Fue una etapa muy turbulenta. Cada día había noticias de que me iba a uno u otro equipo”, admitió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1904229129865633992&partner=&hide_thread=false "Raphinha":

Por sus comentarios sobre el partido de Brasil contra la Selección Argentina pic.twitter.com/C7uM2h8q1o — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2025

Su permanencia en Barcelona

La elección de permanecer en Barcelona estuvo determinada por la persistencia del director técnico Flick, quien logró disuadirlo de tomar una decisión apresurada. “Flick me llamó y me pidió que fuera al entrenamiento antes de tomar una decisión, porque contaba conmigo. Hablé con mi esposa y le dije: ‘Si este hombre es justo y ve el esfuerzo en el entrenamiento, haré que me ame en una semana’”.

Sobre su naturaleza competitiva, Raphinha reconoció tener una actitud que lo caracteriza tanto en el campo de juego como en su vida personal. “Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. Es solo un mal presentimiento que tengo, y eso es lo que me llevó a donde estoy: el deseo de desarrollarme, el deseo de ganar”, explicó.

La expectativa por este enfrentamiento sudamericano crece con el paso de los días. Mientras que Argentina se encuentra a solo un punto de asegurar su clasificación al Mundial, Brasil busca consolidarse en los primeros puestos de la clasificación. Los comentarios de la estrella brasileña le dieron un toque extra a este duelo, que ya era el más ansiado por los seguidores del fútbol de América del Sur.

El provocador mensaje de Raphinha.

Con vistas al enfrentamiento de este martes en Buenos Aires, es importante destacar que el entrenador Dorival Júnior tiene previsto realizar varios ajustes en el conjunto que derrotó a Colombia 2-1 en casa. Debido a diversas razones, se espera que haya seis modificaciones en el alineamiento titular de Brasil para enfrentar a Argentina.

¿Cuál podría ser el 11 desde el arranque para el clásico? Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana; André, Joelinton, Raphinha; Vinicius Jr., Rodrygo y Savinho.