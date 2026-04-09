jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 11:51
Liga Profesional

Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Racing Club vs River Plate. El duelo, a disputarse en el Cilindro el domingo 12 de abril, comenzará a las 20:00 (hora Argentina) y será dirigido por Sebastián Zunino.

Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Racing Club recibe el próximo domingo 12 de abril a River Plate por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Cilindro.

Lee además
independiente se enfrentara a boca juniors por la fecha 14

Independiente se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 14
belgrano y aldosivi se miden por la fecha 14

Belgrano y Aldosivi se miden por la fecha 14

Así llegan Racing Club y River Plate

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club cayó 0 a 1 ante Independiente en el Libertadores de América. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Belgrano. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 1 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Racing Club fue el ganador por 3 a 2.

El Superclásico, duelo con su máximo rival Boca Juniors, llegará para River Plate durante la próxima jornada. El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental y se jugará el 19 de abril a partir de las 17:00 (hora Argentina).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs River Plate: 12 de abril - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Aldosivi: 19 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Barracas Central: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 14: vs Racing Club: 12 de abril - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Aldosivi: 25 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Horario Racing Club y River Plate, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 14

Belgrano y Aldosivi se miden por la fecha 14

Newell`s vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Atlético Tucumán vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Huracán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet vs Villa San Martín - Foto: Liga Argentina
Deportes.

Jujuy Básquet enfrenta a Villa San Martín con el objetivo de cerrar la serie

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Lucas Vidal.
Deportes.

El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares video
País.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel