Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Racing Club recibe el próximo domingo 12 de abril a River Plate por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Cilindro.

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Racing Club cayó 0 a 1 ante Independiente en el Libertadores de América. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

River Plate llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Belgrano. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 1 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Racing Club fue el ganador por 3 a 2.

El Superclásico, duelo con su máximo rival Boca Juniors, llegará para River Plate durante la próxima jornada. El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental y se jugará el 19 de abril a partir de las 17:00 (hora Argentina).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs River Plate: 12 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Aldosivi: 19 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Barracas Central: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Racing Club: 12 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Boca Juniors: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Aldosivi: 25 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Horario Racing Club y River Plate, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)