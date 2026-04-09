Jujuy Básquet enfrenta a Villa San Martín con el objetivo de cerrar la serie

Por el cuarto partido de la Reclasificación Norte de la Liga Argentina, Jujuy Básquet enfrentará este jueves 9 de abril a Villa San Martín. El equipo jujeño llega con ventaja de 2-1 en la serie , luego de revertir un arranque adverso en el Estadio Federación.

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De esta manera, los “Cóndores” quedaron match point y, si logran una victoria en esta jornada, sellarán la clasificación. En caso contrario, la serie se definirá en un quinto partido que se jugará el próximo domingo en la provincia de Jujuy.

El encuentro entre Villa San Martín y Jujuy Básquet se disputará este jueves 9 de abril desde las 21.30 hs, en Resistencia, provincia de Chaco.

Este choque se trata de los duelos más prometedores de toda la Reclasificación que cumplió con creces en el arranque de la serie. Jujuy Básquet cerró la fase regular con registro de 17-15 en la 8va posición. Villa San Martín finalizó apenas un escalón por debajo con balance de 16-16 y una de las mejores defensas del torneo.

Se repartieron triunfos en los duelos entre sí con victorias en la ruta. El elenco de Resistencia fue el único visitante en comenzar la Reclasificación con una victoria en toda La Liga Argentina. Fue por 75-73 con una agónica canasta de Rómulo Gusmao tras una pérdida de los jujeños en el cierre.

Jujuy Básquet Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.

Sin margen de error, los Cóndores se quedaron con el segundo encuentro por 81-78 en un juego donde repartieron 24 asistencias sobre 28 canastas con sólo 7 pérdidas. Jujuy Básquet dominó durante gran parte del trámite y gozó de una gran tarea de su tirador Thiago Roca, autor de 26 puntos.

En tanto, en el tercer partido que tuvo mudanza a Chaco, Jujuy Básquet ganó y quedó match-point. Los jujeños se quedaron con el choque como visitante a Villa San Martín por 59 a 65, dejando la serie de Reclasificación 2 a 1 a su favor, a un triunfo del pase a octavos de final.

Cabe destacar que en caso de igualdad en la serie, el quinto y último partido se disputará en Jujuy, el domingo 12 de abril.