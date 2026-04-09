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9 de abril de 2026 - 20:26
Copa Libertadores

EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Rosario Central e Independiente del Valle

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Rosario Central vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Rosario Central e Independiente del Valle no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito.

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Las estadísticas del encuentro entre Rosario Central y Independiente del Valle de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Rosario Central (46%) VS Independiente del Valle (54%)
  • Tiros al arco: Rosario Central (9) VS Independiente del Valle (4)
  • Fouls cometidos: Rosario Central (1) VS Independiente del Valle (7)
  • Pases Correctos: Rosario Central (261) VS Independiente del Valle (192)
  • Pases Incorrectos: Rosario Central (60) VS Independiente del Valle (55)
  • Recuperaciones: Rosario Central (7) VS Independiente del Valle (9)
  • Tarjetas Amarillas: Rosario Central (0) VS Independiente del Valle (1)
  • Tarjetas Rojas: Rosario Central (0) VS Independiente del Valle (1)

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Gigante de Arroyito.

Formación de Rosario Central hoy

El entrenador Jorge Almirón salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Jeremías Ledesma en la portería; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en la línea defensiva; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz en el mediocampo; y Alejo Veliz en el ataque.

Formación de Independiente del Valle hoy

Por su parte, Joaquín Papa paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Aldair Quintana en el arco; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor como defensa; Justin Lerma, Jordy Alcívar, Matías Perelló, Junior Sornoza y Emerson Pata en la mitad; y con Carlos González en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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