Palmeiras empató 1-1 en su visita a Junior

El Tiburón y Palmeiras igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores, en el estadio Jaime Morón León.
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El Tiburón y Palmeiras igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores, en el estadio Jaime Morón León.
El primer gol del partido para Junior lo marcó Teófilo Gutiérrez con un tiro penal en el minuto 9 del primer tiempo, pero Ramón Sosa empató al anotar en el minuto 10 de la segunda mitad.
Palmeiras tuvo un par de jugadas claras y mas remates (22), pero le faltó precisión a la hora de definir y el encuentro terminó con un empate.
Ramón Sosa se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Palmeiras mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 11 pases correctos.
Juan Ríos fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Junior fue preciso con 53 pases efectivos y robó 5 pelotas.
El técnico de Junior, Alfredo Arias, propuso una formación 5-4-1 con Mauro Silveira en el arco; Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Daniel Rivera y Yeison Suárez en la línea defensiva; Juan Ríos, Yimmi Chará, Jesús Rivas y Kevin Pérez en el medio; y Teófilo Gutiérrez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Abel Ferreira salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Carlos Miguel bajo los tres palos; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Arthur Gabriel en defensa; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Maurício Magalhães y Jhon Arias en la mitad de cancha; y José Manuel López en la delantera.
El árbitro Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Jaime Morón León.
En la siguiente fecha el Tiburón se enfrentará de visitante ante Cerro Porteño, mientras que Palmeiras jugará de local frente a Sporting Cristal.
Junior y Palmeiras rescataron un punto en el comienzo de esta etapa y lideran el Grupo F de la Copa Libertadores.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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