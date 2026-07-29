Se enfrentan Estudiantes (RC) y Banfield por la fecha 3

El próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Banfield enfrenta a Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura.
Así llegan Estudiantes (RC) y Banfield
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura
Estudiantes (RC) fue derrotado en el Diego Armando Maradona frente a Argentinos Juniors por 0 a 3 en el marcador.
Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura
Banfield viene de vencer a Sarmiento en casa por 3 a 2.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Banfield se quedó con la victoria por 2 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Jorge Baliño.
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 4: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y Banfield, según país
- Argentina: 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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