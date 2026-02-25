EN VIVO: Vélez y Dep. Riestra juegan segundo tiempo con empate 0-0

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre los Malevos y el Fortín en el Fortín.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre los Malevos y el Fortín en el Fortín.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Vélez ganó su último duelo ante River Plate por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.
El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
Pablo Echavarría fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Imanol Machuca como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero.
Por su parte, el entrenador Gustavo Benítez dispuso en campo una estrategia 5-3-2 con Ignacio Arce defendiendo el arco; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez como zagueros; Jonatan Goitía, Nicolás Watson y Antony Alonso en el centro del campo; y con Jonathan Herrera y Alexander Díaz como atacantes.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.