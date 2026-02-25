miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 20:55
Liga Profesional

EN VIVO: Vélez y Dep. Riestra juegan segundo tiempo con empate 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Vélez vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre los Malevos y el Fortín en el Fortín.

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Dep. Riestra del Apertura:

  • Tiros al arco: Vélez (4) VS Dep. Riestra (5)
  • Fouls cometidos: Vélez (8) VS Dep. Riestra (13)
  • Tarjetas Amarillas: Vélez (3) VS Dep. Riestra (3)
Así llegan Vélez y Dep. Riestra

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez ganó su último duelo ante River Plate por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Pablo Echavarría fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Vélez hoy

Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Imanol Machuca como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero.

Formación de Dep. Riestra hoy

Por su parte, el entrenador Gustavo Benítez dispuso en campo una estrategia 5-3-2 con Ignacio Arce defendiendo el arco; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez como zagueros; Jonatan Goitía, Nicolás Watson y Antony Alonso en el centro del campo; y con Jonathan Herrera y Alexander Díaz como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

