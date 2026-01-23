viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 23:32
Liga Profesional

EN VIVO: Talleres y Newell`s juegan segundo tiempo con empate 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Talleres vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre la Lepra y el Matador en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Lee además
partido suspendido entre independiente riv. (m) y atletico tucuman

Partido suspendido entre Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán
reparto de puntos en el empate a uno entre independiente y estudiantes

Reparto de puntos en el empate a uno entre Independiente y Estudiantes

Las estadísticas del encuentro entre Talleres y Newell`s del Apertura:

  • Tiros al arco: Talleres (5) VS Newell`s (1)
  • Fouls cometidos: Talleres (5) VS Newell`s (5)
  • Tarjetas Amarillas: Talleres (0) VS Newell`s (1)
  • Tiros Libres: Talleres (1) VS Newell`s (2)

Luis Lobo Medina fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Talleres hoy

Carlos Tévez se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez como defensores; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez como centrocampistas; y Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez y Rick Lima Morais como delanteros.

Formación de Newell`s hoy

Por su parte, el entrenador Sergio Gómez dispuso en campo una estrategia 5-4-1 con Gabriel Arias defendiendo el arco; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano como zagueros; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Luciano Herrera y Facundo Guch en el centro del campo; y con Michael Hoyos como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Partido suspendido entre Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán

Reparto de puntos en el empate a uno entre Independiente y Estudiantes

San Lorenzo no pudo con Lanús pese al doblete de Alexis Cuello

Platense vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1

Lo que se lee ahora
Triatlón del dique La Ciénaga (Foto ilustrativa) video
Regional.

Últimas horas para inscribirse al Triatlón del dique La Ciénaga: cómo anotarse

Por  Claudio Serra

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Dinosaurios del parque San Martín. video
Jujuy.

¿Por qué sacaron los históricos dinosaurios del parque San Martín? Todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel