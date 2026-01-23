EN VIVO: Talleres y Newell`s juegan segundo tiempo con empate 0-0

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre la Lepra y el Matador en el estadio el Olímpico de Córdoba.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre la Lepra y el Matador en el estadio el Olímpico de Córdoba.
Luis Lobo Medina fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Carlos Tévez se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez como defensores; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez como centrocampistas; y Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez y Rick Lima Morais como delanteros.
Por su parte, el entrenador Sergio Gómez dispuso en campo una estrategia 5-4-1 con Gabriel Arias defendiendo el arco; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano como zagueros; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Luciano Herrera y Facundo Guch en el centro del campo; y con Michael Hoyos como atacante.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.