EN VIVO: Talleres y Newell`s juegan segundo tiempo con empate 0-0

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre la Lepra y el Matador en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Las estadísticas del encuentro entre Talleres y Newell`s del Apertura: Tiros al arco: Talleres (5) VS Newell`s (1)

(5) VS (1) Fouls cometidos: Talleres (5) VS Newell`s (5)

(5) VS (5) Tarjetas Amarillas: Talleres (0) VS Newell`s (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Talleres (1) VS Newell`s (2) Luis Lobo Medina fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Talleres hoy Carlos Tévez se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez como defensores; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez como centrocampistas; y Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez y Rick Lima Morais como delanteros.

Formación de Newell`s hoy Por su parte, el entrenador Sergio Gómez dispuso en campo una estrategia 5-4-1 con Gabriel Arias defendiendo el arco; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano como zagueros; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Luciano Herrera y Facundo Guch en el centro del campo; y con Michael Hoyos como atacante.

