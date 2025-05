Un jugador goleador de la Copa Libertadores 2025 fue suspendido por doping

Ramiro Vaca, futbolista del Bolívar.

Tras la notificación del doping, Bolivar tomará acciones legales

No obstante, el club paceño señaló en su comunicado que tomará acciones legales para confirmar los hechos y sostuvo que el jugador no ingirió de manera intencional ninguna sustancia prohibida: "El club ha iniciado de inmediato el proceso legal correspondiente y acompañará al jugador en todas las instancias previstas por la reglamentación vigente. Confiamos en la integridad de Ramiro y en que no ha consumido ninguna sustancia prohibida de manera voluntaria."