Una argentina hizo cumbre en el Everest y rompió un récord mundial

“El 21 de mayo a las 10.30 (hora nepalés), Sonam (sherpa y amigo de por vida) y yo llegábamos a la cumbre del Everest, y con ese acontecimiento cumplía un sueño que empezó hace nueve años, casualmente en este mismo lugar”, narró Silvestris en su cuenta de Instagram.

En 2015, cuando viajaba por China, Belén se topó con un campamento de alpinistas que se estaban preparando para subir a la montaña más alta del mundo. “¿Por qué no puedo subirlo?”, pensó entonces. Como no sabía nada de montañismo, la joven decidió empezar a prepararse con otras montañas para ganar confianza.

La primera cumbre que hizo fue la del Kilimanjaro, en el noreste de Tanzania. Tiempo después, llegaría hasta la cima del Aconcagua, la más alta en la Cordillera de los Andes. “Es la más parecida a una cumbre de unos 8000 metros fuera del Himalaya”, contó la mujer en diálogo con radio Mitre.

image.png Belén Silvestris González en el Everest con una camiseta de la Argentina.

El ascenso al Everest no fue de un día para el otro. Silvestris precisó dos meses de adaptación a la rudeza del clima local y las condiciones del lugar; y una vez que finalizó la fase de climatización tardó otros siete días en llegar hasta la cumbre. Por momentos, la temperatura giraba alrededor de los 40 grados bajo 0, recordó. Dijo que el viento es un factor clave, y cuando hay ráfagas “aumenta muchísimo el riesgo de congelamiento”. “Hay que tener mucho cuidado en los detalles, como por ejemplo mover los dedos y los pies cuando estás parado”, resaltó.

Apenas llegó a la cima, a unos 8848,86 metros sobre el nivel del mar, la mujer sintió alivio y una sensación de felicidad desmedida. Pero, aclaró: “A diferencia de otros deportes estás en la mitad de camino, porque tenés que volver y la mayoría de los accidentes suceden cuando los montañistas bajan porque están cansados o se relajan”.

“Son demasiadas las emociones que siento estos días, pero como dice la camiseta lo más importante que tengo para decir es gracias, a todos los que me bancaron, me apoyaron, me acompañaron, me levantaron cuando estaba abajo, me siguieron, me prepararon, me incentivaron, me mandaron buenas vibras, me ayudaron. Este día yo llegué a la cumbre, pero definitivamente esto fue un trabajo en equipo y conmigo llegamos todos”, cerró la andinista en un emotivo posteo en sus redes.

image.png La primera argentina en lograr las Seven Summits contará su experiencia

El sueño del Everest y el Desafío Seven Summits

Sabía que no sería fácil el desafío impuesto nueve años atrás: escalar la cumbre más alta de cada continente. Apenas 500 mujeres en el mundo escalaron el Everest y solo 100 hicieron el desafío conocido como Seven Summits. La misma travesía solo había sido lograda por otra argentina, la cordobesa Alejandra Ulehla, a los 43 años, en 2016.

Siete cumbres: Siete cumbres: las montañas más altas de cada continente. Desafío para superhéroes

