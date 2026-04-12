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12 de abril de 2026 - 06:49
Copa Libertadores

Universitario vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Universitario vs Coquimbo Unido. El duelo, a disputarse en Monumental de la U el miércoles 15 de abril, comenzará a las 23:00 (hora Argentina).

Universitario vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Universitario recibe el próximo miércoles 15 de abril a Coquimbo Unido por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en Monumental de la U.

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Así llegan Universitario y Coquimbo Unido

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada previa, Universitario igualó 0-0 el juego ante Tolima.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha anterior, Coquimbo Unido logró empatar 1-1 ante Nacional..

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Coquimbo U. está detrás del líder del Grupo B con 1 unidad, mientras Universitario se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en cuarto puesto con 1 punto.


Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 3: vs Nacional: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 4: vs Coquimbo Unido: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 3: vs Tolima: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Universitario y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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