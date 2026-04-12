Universitario vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores

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Universitario recibe el próximo miércoles 15 de abril a Coquimbo Unido por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en Monumental de la U.

Así llegan Universitario y Coquimbo Unido Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores En la jornada previa, Universitario igualó 0-0 el juego ante Tolima.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores En la fecha anterior, Coquimbo Unido logró empatar 1-1 ante Nacional..

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Coquimbo U. está detrás del líder del Grupo B con 1 unidad, mientras Universitario se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en cuarto puesto con 1 punto.

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 3: vs Nacional: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Coquimbo Unido: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 3: vs Tolima: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Universitario y Coquimbo Unido, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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