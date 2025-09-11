Deportivo Maipú vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo domingo 14 de septiembre, All Boys visita a Deportivo Maipú en el estadio Dep. Montecaseros, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Deportivo Maipú y All Boys Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional Deportivo Maipú llega con resultado de empate, 0-0, ante Alvarado. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre All Boys y Gimnasia y Tiro, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 0. Álvaro Carranza es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar Horario Deportivo Maipú y All Boys, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







