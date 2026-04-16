Detectaron amenazas de tiroteo en escuelas de Libertador, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y Capital

Amenaza de tiroteo en la Escuela Técnica " Herminio Arrieta"

Investigan una serie de amenazas de tiroteo registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia de Jujuy. Los hechos fueron detectados en escuelas de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy, donde aparecieron expresiones intimidantes que encendieron la alarma en la comunidad educativa.

Según informaron desde el MPA, en los diferentes establecimientos se detectaron mensajes con contenido amenazante que hacían referencia a presuntos tiroteos en fechas determinadas. En uno de los casos, además, las expresiones estarían vinculadas con contenidos difundidos a través de redes sociales, una línea que también forma parte de las investigaciones en curso.

A partir de esta situación, se dispuso la implementación de medidas preventivas en cada una de las instituciones involucradas. El operativo incluye presencia policial y acompañamiento de equipos de los ministerios de Seguridad y Educación, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y familias mientras avanzan las investigaciones.

Cómo avanzan las investigaciones Embed - La amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador podría tener penas de hasta seis años de prisión En paralelo a las acciones preventivas, los fiscales llevan adelante distintas tareas investigativas para determinar quiénes fueron los responsables de las amenazas. Entre las medidas se incluyen relevamientos en los establecimientos, análisis de registros fílmicos, entrevistas y otras diligencias.

El Ministerio Público de la Acusación remarcó que este tipo de hechos no son considerados menores. Por el contrario, recordó que se investigan como delitos penales bajo la figura de intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión. El relato sobre la amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador Embed - "La amenaza de tiroteo estaba en un baño", el relato del tenso momento en la escuela de Libertador

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