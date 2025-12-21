domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 10:46
21/12.

Día del Gemelo: qué significa biológicamente ser gemelo y por qué se celebra el 21 de diciembre

Cada 21 de diciembre se celebra en la Argentina el Día del Gemelo, una fecha que homenajea a los gemelos idénticos y destaca su origen biológico: un mismo óvulo que se divide en dos.

Por  Verónica Pereyra
gemelos idénticos

Cada 21 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día del Gemelo, una efeméride dedicada a homenajear a las personas que nacen de un único óvulo fecundado que se divide en dos, dando lugar a los llamados gemelos idénticos. La elección de esta fecha responde a una curiosa simetría numérica entre el día y el mes: 21/12, que simboliza la duplicación que caracteriza a estos hermanos.

Desde el punto de vista médico, los gemelos idénticos, también conocidos como gemelos monocigóticos, se originan cuando un solo óvulo es fecundado por un solo espermatozoide y, en los primeros días de gestación, ese embrión se divide en dos embriones separados. Este proceso ocurre típicamente dentro de los primeros 14 días después de la fertilización, y como resultado ambos hermanos comparten prácticamente la misma carga genética, lo que explica su parecido físico y muchas veces la similitud en características como el grupo sanguíneo.

image
21 de diciembre, d&iacute;a del gemelo&nbsp;

21 de diciembre, día del gemelo

A diferencia de los gemelos idénticos, los llamados mellizos o fraternos se originan cuando dos óvulos diferentes son fecundados por dos espermatozoides distintos en el mismo ciclo menstrual. En este caso, los hermanos comparten solo alrededor de la mitad de su ADN, como cualquier par de hermanos no gemelos, y pueden ser de sexos distintos.

Los especialistas estiman que alrededor del 2 % de los embarazos a nivel mundial producen gemelos, una cifra que coincide con la simbología de esta efeméride. Aunque los gemelos idénticos comparten casi el mismo genoma, no tienen huellas dactilares idénticas, ya que estas se forman por influencias ambientales y los movimientos fetales dentro del útero durante el desarrollo, principalmente entre las semanas 6 y 13 de gestación.

El Día del Gemelo no tiene un origen histórico con raíces profundas, sino que surge como un reconocimiento contemporáneo a esta forma particular de nacimiento, celebrando tanto la biología que los une como las experiencias y vínculos únicos que comparten quienes viven esta condición especial.

image
21 de diciembre, d&iacute;a del gemelo&nbsp;

21 de diciembre, día del gemelo

Curiosidades sobre los gemelos

  • Gemelos espejo: ocurren en el 25% de los gemelos idénticos, cuando el cigoto se divide tarde y genera rasgos físicos opuestos y simétricos.

  • Las gemelas más longevas: Umeno Sumiyama y Koume Kodama, de Japón, nacidas en 1913, lograron el Récord Guinness en 2021.

  • Huellas dactilares: aunque compartan ADN, los gemelos no tienen las mismas huellas, porque se forman por movimientos dentro del útero.

  • Récord histórico: entre 1725 y 1765, una mujer rusa dio a luz 69 hijos en 27 partos, incluidos gemelos, trillizos y cuatrillizos.

  • Criptofasia: cerca del 45% de los gemelos desarrolla un lenguaje propio en la infancia para comunicarse entre sí.

  • Siameses más longevos: los estadounidenses Lori y George Schappell vivieron más de 62 años y fallecieron en 2024.

  • Edad materna: las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de concebir gemelos por niveles más altos de FSH.

  • Generaciones de gemelos: las familias Rollings, Sims y Taylor tienen cuatro generaciones consecutivas de gemelos.

