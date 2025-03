Hermanos gemelos inician el ciclo escolar y sus diferencias se vuelven virales en redes

Mostró los cuadernos de sus hijos gemelos tras el primer día de clases y un extraño detalle sorprendió a todos.

En pocas horas, el video se viralizó, obteniendo miles de interacciones y comentarios. Muchos señalaron cómo este leve error revelaba las distintas personalidades de los gemelos, a pesar de su apariencia idéntica.

Varios internautas comentaron en tono humorístico que uno de los gemelos había interpretado la indicación de manera "demasiado literal", mientras que otros apuntaron que este tipo de situaciones son frecuentes entre hermanos, sobre todo cuando se trata de gemelos.

Las diferencias entre dos gemelos se vuelven virales tras el primer día de clases.

Entre las reacciones, hubo quienes no comprendieron cómo un hecho tan trivial pudo haber acaparado tanta atención, mientras que otros desaprobaron que el video se hubiera vuelto viral, alegando que no era algo suficientemente excepcional como para ser un fenómeno en las redes. No obstante, para muchos, esta anécdota representó un recordatorio de esas pequeñas sorpresas que el comienzo del año escolar siempre trae consigo.