El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en Argentina, en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado, un acontecimiento histórico que marcó la defensa del territorio nacional frente a las pretensiones de Gran Bretaña y Francia.

País. Lunes feriado en Argentina: se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Efemérides. 20 de noviembre: por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

La fecha recuerda la resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina ante la intervención de ambas potencias extranjeras, que buscaban navegar libremente por los ríos del país con fines comerciales.

Francia y Gran Bretaña desconocían la autoridad de Juan Manuel de Rosas, quien estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias pretendían navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes, además de establecer vínculos comerciales con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Día de la Soberanía Nacional: por qué se conmemora cada 20 de noviembre

Ante esta situación, Rosas designó a Lucio Norberto Mansilla como comandante de las fuerzas encargadas de organizar la resistencia.

El enfrentamiento tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845, en un recodo del río Paraná conocido como la Vuelta de Obligado, en cercanías de la localidad bonaerense de San Pedro.

A pesar de la superioridad militar de las fuerzas anglo-francesas, las tropas nacionales ofrecieron resistencia durante varias horas. Si bien los extranjeros lograron continuar su navegación hacia el norte, el conflicto terminó con el reconocimiento de la soberanía argentina sobre sus ríos.

En 1850, las relaciones entre Argentina, Francia y Gran Bretaña ya se encontraban normalizadas.

Cuándo se estableció el Día de la Soberanía Nacional

En 1974, el historiador José María Rosa impulsó la iniciativa de recordar la batalla de la Vuelta de Obligado como un acontecimiento emblemático en la defensa de la soberanía argentina.

La propuesta fue aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada ese mismo año durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

Posteriormente, en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el 20 de noviembre fue establecido como feriado nacional.

Por qué se traslada el feriado del 20 de noviembre en 2026

De acuerdo con la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y fines de semana largos, el Día de la Soberanía Nacional es un feriado trasladable.

La normativa establece que aquellos feriados trasladables que coincidan con los días jueves o viernes deben pasar al lunes siguiente.

Como este año el 20 de noviembre cae viernes, el feriado se traslada al lunes 23, conformando un fin de semana largo de tres días:

Sábado 21 de noviembre.

Domingo 22 de noviembre.

Lunes 23 de noviembre.

Cuáles son los próximos fines de semana largos de 2026

Después del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, quedarán otros dos fines de semana extendidos antes de finalizar el año: