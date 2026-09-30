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30 de septiembre de 2026 - 19:01
Política.

Escándalo en Diputados: el debate por "Defensa de la Soberanía Nacional" terminó a los insultos

La discusión por el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional derivó en un enfrentamiento entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Escándalo en Diputados: el debate por “Defensa de la Soberanía Nacional” terminó a los insultos.&nbsp;

Escándalo en Diputados: el debate por “Defensa de la Soberanía Nacional” terminó a los insultos. 

La discusión por la Ley Malvinas derivó en un enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición. Durante la reunión de comisión en Diputados hubo gritos, insultos y empujones.

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Escándalo en Diputados: el debate por “Defensa de la Soberanía Nacional” terminó a los insultos

El tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía terminó en un clima de máxima tensión en Diputados. Legisladores del oficialismo y la oposición protagonizaron un fuerte cruce con insultos y empujones durante la reunión de comisión.

La tensión se inició durante la exposición de Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, quien cuestionaba el proyecto oficialista. En ese momento, el diputado de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, intervino varias veces para discutir sus argumentos y el intercambio fue subiendo de tono.

El clima se volvió más tenso cuando Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, dejó su banca y caminó hacia el sector donde se encontraba Guzmán. El dirigente le reclamó que no interrumpiera a Bregman y que escuchara su intervención, aunque la discusión escaló y terminó con un intercambio físico.

La discusión subió de intensidad cuando Guzmán contestó a los reclamos de Grabois con gestos que generaron más tensión, como enviarle besos. Ante esa reacción, el dirigente de UxP respondió con gritos e insultos hacia los legisladores libertarios.

Durante el cruce, Grabois lanzó fuertes insultos contra los representantes libertarios, a quienes acusó de ser “vendepatrias” y “coimeros”. Mientras tanto, otros legisladores intervinieron para intentar contener la situación y evitar que el enfrentamiento escalara.

El clima en Diputados volvió a tensarse cuando Gerardo Huesen se sumó al cruce y, desde el otro lado de la sala, le gritó “cagón” a Juan Grabois. El dirigente peronista respondió acercándose hacia el diputado tucumano, en una escena que generó preocupación entre los presentes.

El cruce terminó con un episodio de máxima tensión, marcado por empujones, forcejeos e insultos. Algunos diputados intervinieron para separar a Grabois y tratar de calmar la situación, aunque el dirigente les pedía que no lo sujetaran.

El episodio, que fue captado en videos y rápidamente circuló por redes sociales, tuvo un nuevo foco de conflicto cuando un trabajador del área de Seguridad habría intercambiado insultos con el diputado Javier Andrade (UxP).

El incidente sumó más tensión a una jornada que ya estaba marcada por los enfrentamientos. La reunión de comisión, convocada para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía, terminó en medio de fuertes cruces entre diputados.

Tras el escándalo, se levantó el debate

La reunión sumó un nuevo capítulo de tensión horas después del enfrentamiento inicial. Cuando Grabois comenzó a hablar, la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, lo interrumpió y el dirigente de Unión por la Patria le respondió llamándola “tonta”. El clima derivó en la suspensión del encuentro.

El intercambio volvió a subir de tono cuando Grabois cuestionó al oficialismo en medio de los gritos del recinto. “Tienen un presidente de la Nación que desde el caballo del comisario se dedica a insultar a todo el mundo y se escandalizan por lo que digo yo. ¡Hipócritas! ¡Mentirosos!”, lanzó.

Tras esas declaraciones, Zapata intervino y apagó su micrófono para llamarlo al orden, lo que generó una nueva reacción del diputado, quien lo acusó de cortarle la palabra.

Luego del intercambio, Zapata dio por finalizada la reunión, a pesar de los reclamos de algunos diputados peronistas que querían seguir con el debate. Desde Unión por la Patria señalaron a los libertarios como responsables del clima de tensión.

La Cámara baja ahora deberá resolver qué postura toma frente al DNU de Milei sobre la Ley de Tierras.

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