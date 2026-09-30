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30 de septiembre de 2026 - 17:59
Política.

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por trasladarse en una camioneta relacionada con Hotesur

Máximo Kirchner quedó demorado este miércoles en un operativo policial realizado en San Luis, en un control ubicado sobre el límite con San Juan. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por trasladarse en una camioneta relacionada con Hotesur.&nbsp;

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por trasladarse en una camioneta relacionada con Hotesur. 

El diputado Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la provincia de San Luis durante un control policial ubicado en el límite con San Juan. El procedimiento ocurrió mientras circulaba por la zona.

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Máximo Kirchner fue demorado en San Luis

De acuerdo con fuentes policiales, Máximo Kirchner circulaba en una Honda CR-V que tenía pedido de secuestro y estaba relacionada con la causa Hotesur. La detección del vehículo se produjo mediante el Anillo Digital Federal en un operativo de control.

Las autoridades remarcaron que el vehículo estaba alcanzado por una medida solicitada por la Justicia Federal en la causa denominada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Mientras tanto, Máximo Kirchner permanece a la espera de una definición judicial sobre el destino de la camioneta.

Cuando los agentes intervinieron el vehículo luego del alerta del Anillo Digital Federal, descubrieron que la camioneta era conducida por Máximo Kirchner. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El operativo que involucró al vehículo manejado por Máximo Kirchner se produjo un día después de que la Justicia ordenara el secuestro de otra camioneta vinculada a Cristina Kirchner.

El diputado nacional había llegado a la provincia de San Luis en el marco de un viaje previsto para participar de un encuentro con dirigentes del peronismo y militantes.

La otra camioneta de Cristina Kirchner que fue secuestrada

Antes del operativo que involucró a Máximo Kirchner, la policía de San Luis había secuestrado una RAM 2500 registrada a nombre de Cristina Fernández de Kirchner durante un control en la ruta provincial 1. La camioneta contaba con un pedido de secuestro judicial emitido en febrero de 2019.

Según trascendió, el vehículo había llegado a San Luis el domingo 27 de septiembre, cuando ingresó por la localidad de Santa Rosa del Conlara.

Al igual que en el operativo posterior, el sistema del Anillo Digital Federal permitió detectar la patente del vehículo requerida por la Justicia. Las cámaras lectoras ubicadas sobre la ruta 1 registraron que la camioneta avanzaba en dirección de sur a norte.

Durante la verificación de la documentación, los policías constataron que la camioneta ya tendría como propietario a un hombre radicado en San Luis, aunque los trámites de transferencia del vehículo todavía no habrían finalizado.

Frente a las irregularidades detectadas, la camioneta fue secuestrada y puesta a disposición judicial. Ahora, la Justicia deberá analizar el historial de la propiedad del vehículo y los trámites realizados ante el Registro Automotor.

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