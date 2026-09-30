Rockhopper mantiene su plan petrolero en Malvinas y apunta a iniciar la producción en 2028

A pesar de las medidas adoptadas por Argentina , el CEO de Rockhopper , Sam Moody, volvió a confirmar en las últimas horas que la compañía prevé comenzar la extracción de petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028.

El ejecutivo afirmó además que el proyecto Sea Lion , localizado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago en el Atlántico Sur , mantiene el “ continuo y firme respaldo ” del Reino Unido y del actual gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas. La compañía petrolera británica, que posee una participación del 35% en la iniciativa —mientras que el 65% restante corresponde a la firma israelí Navitas Petroleum —, difundió este miércoles su informe con los resultados obtenidos a nivel interno.

En ese contexto, representantes de la empresa señalaron que los cuestionamientos y advertencias expresados por el Gobierno argentino hacia compañías y personas relacionadas con la actividad hidrocarburífera en las islas habían derivado en “un período de mayor atención mediática y política”.

No obstante, Moody señaló que tanto las autoridades de las islas como el Gobierno británico contestaron “pública, consistente y firmemente en todo momento, describiendo las medidas argentinas como ilegítimas y sin justificación legal”, de acuerdo con lo consignado en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres.

En ese sentido, el ejecutivo se refirió de manera contundente al respaldo que recibió la compañía: “El primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028, y la adquisición por parte de Navitas del buque OSX-1 FPSO para acelerar el Área de Desarrollo Central ha impulsado un aumento significativo en la valoración independiente de nuestra participación en Sea Lion”, agregó.

Además, Moody resaltó que Rockhopper completó una operación de financiamiento que, según explicó, garantiza los recursos necesarios para sostener el proyecto hasta el comienzo de la producción.

El financiamiento que sostiene el avance de Sea Lion

En los primeros seis meses del año, la compañía obtuvo USD 180 millones mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias y sumó otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que tuvo una respuesta superior a la prevista: las solicitudes de suscripción representaron el 118% del total de acciones disponibles.

“Junto con nuestro reciente aumento de capital, que nos deja totalmente financiados hasta el primer petróleo, y el continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas, entramos en el segundo semestre del año bien posicionados para ofrecer un valor significativo a todas las partes interesadas”, agregó Moody.

El reporte correspondiente a los primeros seis meses del año, difundido este miércoles ante la Bolsa de Valores de Londres (LSE), señala que Rockhopper contabilizó una pérdida antes de impuestos de USD 3 millones durante el primer semestre de 2026. La cifra representa una marcada reducción respecto de los USD 51,4 millones registrados por la compañía en igual período de 2025.

Según surge de la presentación oficial, la reducción de la pérdida no responde a una mayor generación de ingresos por la actividad, ya que la empresa todavía no comenzó a producir, sino a que durante 2026 no se repitieron ciertos efectos contables extraordinarios que habían impactado negativamente en las cuentas de 2025.

Esos movimientos estuvieron relacionados con la anulación del laudo arbitral que Rockhopper mantenía contra Italia por el proyecto Ombrina Mare.

Las etapas previstas para la extracción de petróleo

El proyecto Sea Lion contempla un desarrollo dividido en distintas fases. La primera de las tres etapas previstas, integrada por 11 pozos, obtuvo financiamiento y aprobación hacia finales de 2025. Según el cronograma establecido, las tareas de perforación para el desarrollo comenzarán a principios de 2027. Para esta instancia inicial, el informe señala que la producción será procesada mediante la unidad flotante Aoka Mizu, cuya capacidad alcanza los 55.000 barriles diarios.

En cuanto a las dos fases siguientes, que comprenden un total de 38 pozos en el Área de Desarrollo Central, Navitas tiene previsto definir la inversión definitiva durante el primer semestre de 2028. El objetivo es iniciar la producción en ese sector hacia fines de 2030, para lo cual se utilizará el buque OSX-1, adquirido por aproximadamente USD 125 millones y preparado para alcanzar una capacidad de hasta 125.000 barriles por día.

La confirmación de Rockhopper llega en un momento de creciente tensión en torno a la disputa. En las últimas semanas, el Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra al menos 60 compañías y personas relacionadas con las actividades de exploración hidrocarburífera en las inmediaciones de las islas.

Conflicto por Malvinas.

Además, impulsó denuncias penales contra Navitas y sus directivos y consiguió que un tribunal federal de Tierra del Fuego dictara una medida cautelar para frenar las obras vinculadas al proyecto. Sin embargo, la magistrada que dispuso la medida advirtió que su cumplimiento “depende de la cooperación internacional” de las empresas involucradas.

Nuevas medidas y tensión diplomática

Durante su intervención de la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, Milei también centró parte de su exposición en el reclamo de soberanía y estableció un período de dos semanas para que el Reino Unido frene el desarrollo del proyecto Sea Lion. De no concretarse esa suspensión, el Gobierno argentino advirtió que recurriría a un arbitraje internacional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, organismo con sede en Hamburgo.

Los datos están contenidos en el informe semestral oficial que Rockhopper entregó este miércoles ante la Bolsa de Valores de Londres (LSE), en su condición de compañía que cotiza en el mercado AIM, el segmento bursátil londinense orientado a firmas de menor capitalización.

Javier Milei en la ONU

Se trata, además, del primer documento presentado ante los organismos regulatorios en el que la petrolera hace referencia de manera directa a las advertencias del gobierno de Milei y deja asentado formalmente que estas no tuvieron efectos sobre el desarrollo del proyecto.