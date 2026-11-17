El Día Mundial del Niño Prematuro se conmemora cada 17 de noviembre con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos asociados a los nacimientos antes de término y la importancia de garantizar una atención médica adecuada. La fecha también busca visibilizar los desafíos que enfrentan los bebés prematuros y sus familias durante los primeros meses de vida.

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Se considera prematuro a un bebé que nace antes de completar las 37 semanas de gestación. Estos recién nacidos pueden necesitar cuidados especiales debido a que algunos de sus órganos y sistemas todavía se encuentran en desarrollo.

El origen de esta fecha se remonta a 2008, cuando la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos (EFCNI) y distintas organizaciones comenzaron a impulsar iniciativas para concientizar sobre la prematurez.

Posteriormente, entidades internacionales como LittleBigSouls, de África; March of Dimes, de Estados Unidos; y National Premmie Foundation, de Australia, se sumaron a la propuesta, que adquirió alcance mundial.

El propósito de esta conmemoración es promover la prevención de los partos prematuros cuando sea posible, mejorar la atención neonatal y acompañar a las familias que atraviesan esta situación.

¿Cuándo se considera que un bebé es prematuro?

Un embarazo suele alcanzar las 40 semanas de gestación, aunque el nacimiento puede producirse antes. Según la edad gestacional, los bebés prematuros se clasifican en diferentes categorías:

Prematuros extremos: nacen antes de las 28 semanas de gestación.

Muy prematuros: nacen entre las 28 y menos de 32 semanas.

Prematuros moderados y tardíos: nacen entre las 32 y menos de 37 semanas.

Cuanto menor es la edad gestacional al momento del nacimiento, mayor puede ser la necesidad de asistencia médica especializada.

¿Qué problemas de salud puede presentar un bebé prematuro?

Los bebés prematuros tienen mayor riesgo de presentar dificultades respiratorias, infecciones, problemas de alimentación y alteraciones en el crecimiento y desarrollo.

También pueden desarrollar complicaciones neurológicas, visuales o auditivas, aunque no todos los niños prematuros presentan estas dificultades.

Por ese motivo, el seguimiento médico durante los primeros años de vida es fundamental para detectar posibles complicaciones y brindar tratamientos oportunos.

La importancia de los cuidados neonatales

La atención de los bebés prematuros puede incluir asistencia respiratoria, regulación de la temperatura corporal, apoyo a la lactancia materna y tratamientos para prevenir o controlar infecciones.

También se destaca la importancia del contacto piel con piel, conocido como método madre canguro, cuando las condiciones clínicas lo permiten.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones relacionadas con los nacimientos prematuros se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial. La atención médica temprana y el seguimiento adecuado son fundamentales para mejorar las posibilidades de supervivencia y desarrollo.

Un cambio en la fecha de conmemoración desde 2026

Aunque históricamente el Día Mundial del Niño Prematuro se conmemoró cada 17 de noviembre, la OMS estableció el 15 de noviembre como nueva fecha internacional desde 2026, para evitar la superposición con el Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino.

La iniciativa conserva su objetivo de concientizar sobre la prematurez, promover la atención neonatal y acompañar a las familias.