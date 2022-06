“Yo estaba limpiando en la vereda tranquila y tres perros, un macho, una hembra y un cachorro me atacaron” declaró la víctima, quien en ese momento se encontraba con su hija a quien intentó proteger. “Trataba de cuidar a mi hija, con miedo de que no le hicieran nada, si ella no pateaba a uno de los perros, me mordían en la cara” dijo dando detalles del momento.