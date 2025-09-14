domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 12:09
Homenaje.

Drones forman el rostro del Papa Francisco en el Vaticano

Drones formaron el rostro del Papa Francisco sobre la Plaza San Pedro durante un evento en el Vaticano que unió música, mensajes de paz y fraternidad humana.

Por  Verónica Pereyra
Papa Francisco drones

Francisco con drones a través de teléfonos

Miles de personas se congregaron frente a la Basílica de San Pedro para presenciar la fusión de música, luces y mensajes de paz que transformó al epicentro del catolicismo en un escenario a cielo abierto. El espectáculo de drones también recreó escenas icónicas, como las manos de Dios y Adán del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

La noche contó con la participación de grandes estrellas internacionales. Karol G interpretó algunos de sus éxitos y compartió un emocionante dúo con Andrea Bocelli, mientras Pharrell Williams hizo bailar al público con “Happy” y John Legend emocionó al piano con temas como “Glory” y “Bridge Over Troubled Water”.

El acto estuvo acompañado de llamados a la paz y la fraternidad. El cardenal Mauro Gambetti abrió la velada con un mensaje de rechazo a la guerra, mientras el Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, advirtió que el silencio frente a las injusticias no trae paz. Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, también recordó los conflictos vigentes en Palestina, Sudán y Ucrania, reforzando el sentido humanitario del encuentro.

El evento dejó una imagen imborrable: el rostro del Papa Francisco brillando en el cielo del Vaticano, símbolo de unidad y esperanza para el mundo.

