El asqueroso mecanismo por el que robaron un celular que es viral

La historia de Renata pone de manifiesto una de las tácticas más frecuentes empleadas por los delincuentes en zonas comerciales muy transitadas: la distracción. En esta ocasión, el supuesto escupitajo sirvió como una herramienta para desviar la atención de la víctima, mientras otra persona intervenía. Este tipo de modus operandi no es inédito en grandes urbes y en áreas comerciales como Flores, donde los ladrones se aprovechan del caos y la distracción para llevar a cabo sus actos.

La influencer subrayó este aspecto al advertir a sus seguidores: “Si van a Flores, no hablen con nadie, métanse en los locales, compren lo que tengan que comprar y si los escupen, váyanse todos escupidos pero al menos con el teléfono”. Con esta afirmación, intentó poner en guardia a su audiencia sobre la importancia de permanecer vigilantes en áreas concurridas, especialmente ante circunstancias inesperadas que podrían ser indicativas de un engaño.

El clip en el que Renata relató su vivencia alcanzó rápidamente más de 347.000 visualizaciones en TikTok, sumando más de 35.000 “me gusta” y una gran cantidad de comentarios de usuarios que compartieron experiencias análogas ocurridas en zonas de la Capital Federal, especialmente en Flores.

“A mí en Nazca me intentaron secuestrar. No fui NUNCA MÁS, quisieron meterme”, “Me pasó algo similar con un viejo. Y corrí atrás de él por mi celu, grité en pleno Rivadavia y Nazca, y me lo devolvió porque grité como loca” y “Hay que llevar un alacrán en la cartera”, son algunos de los mensajes en la publicación.