Un caballo "de canje": la reacción de un padre a una broma que es viral

A lo largo del video, la joven, que trabaja como periodista ambiental , sostiene una charla ficticia en la que organiza cómo se llevaría a cabo el envío del caballo a su hogar: “Claro el tema es que tengo que ver las medidas, ¿un pony de 3 metros?”, comienza. Siempre utilizando la excusa de una colaboración: “es un canje que me van a dar, que encima me pagan”, menciona en su diálogo con su padre, insinuando que esta propuesta forma parte de su labor como divulgadora ecológica .

La sugerencia claramente pone a su padre en una situación incómoda; al principio, parece tomárselo a broma, pero luego comienza a frustrarse y a mostrar su enojo. Entre risas, Anto continúa con la broma, justificando que no podía rechazar la oferta: “o sea, es un poco más grande que Álvarez. Se puede elegir entre uno blanco y marrón o uno todo marroncito”, afirma, insistiendo en que el pony sería ligeramente más grande que su perro y que se llevaría bien con él, dado que es un animal amigable.

Las reacciones en las redes

Los espectadores se divirtieron con la broma y la respuesta del protagonista del clip: “qué tipazo el padre, me hizo reír mucho” y “Se hacía el que leía al principio pero estaba prestando atención a la llamada jajaja“. Aunque le resultó difícil no reírse, elogiaron a la creadora por su interpretación: “10 en guion creativo y desarrollo de historia”, comentaron. Incluso, Anto no pudo evitar responder a uno de los comentarios diciendo: “casi que me dice que sí, ehh”.