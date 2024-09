La reacción viral de una abuela al ver que su nieta le saca ropa

El video arranca con Nicole explorando el armario de su abuela y descubriendo varias prendas que le parecen interesantes. “No me quiere dar nada”, indicaba al inicio del clip. En esa línea, la tarea de llevarse esas prendas no fue tarea fácil.

La abuela mostró su desaprobación cuando su nieta se probó un tapado.

El enojo de la abuela que se viralizó en redes

La abuela expresó su descontento al ver a su nieta ponerse un abrigo. “Eso me queda bien a mí, es lo único que tengo para salir”, manifestó. Más allá de la insistencia de Nicole, la señora no cambió su postura: “Dios mío, me pone loca. Dejá de revolverme”.