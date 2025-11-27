jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 09:58
San Salvador de Jujuy.

El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2026, cercano a $190.000 millones, junto a la ordenanza impositiva y el paquete económico.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Concejo deliberante (1)
Concejo deliberante (2)

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó hoy el Presupuesto Municipal 2026, que ronda los $190.000 millones y representa alrededor de un 30–33% más que las partidas previstas para 2025, según lo proyectado por la Secretaría de Hacienda. Junto con el cálculo de gastos y recursos, el cuerpo también dio el visto bueno a la Ordenanza Impositiva 2026, completando así el paquete económico clave para el funcionamiento del municipio el año próximo.

De acuerdo a lo planteado por Hacienda en comisiones, el esquema prevé un incremento promedio del 25% en las partidas y una actualización de la unidad tributaria también del 25%, distribuida en dos ajustes: 15% en el primer semestre y 10% en el segundo, con foco en reforzar partidas de obra pública y mantener beneficios para el “buen contribuyente” (pago anticipado, descuentos para jubilados y planes de regularización).

Concejo deliberante (2)

Sesión ordinaria del Concejo Deliberante: Transporte

En la misma sesión se abordó además el capítulo vinculado al transporte urbano de pasajeros, ligado a los pliegos de licitación que fijan las nuevas condiciones del servicio: montos de canon, recorridos, frecuencias, incorporación de unidades adaptadas y herramientas tecnológicas para el seguimiento de los colectivos. Con la aprobación del presupuesto y de estas normas, el Ejecutivo municipal queda habilitado para avanzar con la planificación económica y la reorganización del transporte para 2026.

(nota en desarrollo)

