martes 09 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de diciembre de 2025 - 14:59
Sociedad.

El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

La decisión de la UNESCO reconoce el valor social, identitario y festivo del ritmo cordobés que hoy trasciende fronteras.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto, ese ritmo nacido en Córdoba que llena bailes, plazas, estadios y corazones desde hace más de ocho décadas, acaba de alcanzar su mayor consagración internacional: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, un reconocimiento que coloca a la música popular argentina en el escenario global como nunca antes.

Lee además
Flora será trasladada a principios del 2026 a un santuario en Países Bajos (Four Paws)
Sociedad.

Del ex zoo de Luján a un santuario en Europa: comienza una nueva vida para Gordo, Florencia y Flora
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración video
Sociedad.

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

cuarteto
El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

La decisión fue celebrada por referentes del género, músicos, bailarines y miles de seguidores que vieron en este anuncio una reivindicación histórica. Lo que empezó como una fusión alegre de pasodobles, tarantelas y ritmos populares se transformó, con los años, en un símbolo cultural que identifica a generaciones enteras dentro y fuera del país.

Para la UNESCO, el cuarteto representa una manifestación artística única por su fuerza comunitaria, su capacidad de integrar clases sociales y su papel fundamental en la identidad cordobesa. Además, destacó la transmisión intergeneracional del baile y la música, una herencia que se mantiene viva en escenarios, barrios y festivales.

Embed - Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina

Cuarteto: Una fiesta que ya no tiene fronteras

En los últimos años, el cuarteto amplió sus límites. Se escuchó en festivales internacionales, ingresó a plataformas globales, llegó a colaboraciones con artistas de otros géneros y marcó presencia en millones de playlists. Bandas históricas, íconos como la Mona Jiménez y nuevas generaciones lograron que el ritmo cruzara fronteras sin perder su esencia popular.

El reconocimiento también generó emoción en Córdoba, donde autoridades, artistas y fanáticos destacaron que este hito “pone al cuarteto en el lugar que merece”: el de una cultura viva, alegre, identitaria y profundamente arraigada en la historia argentina.

A partir de esta declaración, se impulsarán programas para preservar su historia, promover su enseñanza, registrar sus tradiciones y fortalecer espacios donde se vive y se baila cuarteto. El objetivo es garantizar que este patrimonio continúe creciendo y llegue a las futuras generaciones con toda su potencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Del ex zoo de Luján a un santuario en Europa: comienza una nueva vida para Gordo, Florencia y Flora

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Viral: la reacción de una mujer al descubrir a su marido engañándola en una app de citas

El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad

Belén volvió a encender su árbol de Navidad después de dos años de oscuridad por la guerra

Lo que se lee ahora
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración video
Sociedad.

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Eligieron ala mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Polémica.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Aumento del lechón. video
Inflación.

Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel