El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad
El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad
El cuarteto, ese ritmo nacido en Córdoba que llena bailes, plazas, estadios y corazones desde hace más de ocho décadas, acaba de alcanzar su mayor consagración internacional: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, un reconocimiento que coloca a la música popular argentina en el escenario global como nunca antes.
La decisión fue celebrada por referentes del género, músicos, bailarines y miles de seguidores que vieron en este anuncio una reivindicación histórica. Lo que empezó como una fusión alegre de pasodobles, tarantelas y ritmos populares se transformó, con los años, en un símbolo cultural que identifica a generaciones enteras dentro y fuera del país.
Para la UNESCO, el cuarteto representa una manifestación artística única por su fuerza comunitaria, su capacidad de integrar clases sociales y su papel fundamental en la identidad cordobesa. Además, destacó la transmisión intergeneracional del baile y la música, una herencia que se mantiene viva en escenarios, barrios y festivales.
Embed - Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina
Cuarteto: Una fiesta que ya no tiene fronteras
En los últimos años, el cuarteto amplió sus límites. Se escuchó en festivales internacionales, ingresó a plataformas globales, llegó a colaboraciones con artistas de otros géneros y marcó presencia en millones de playlists. Bandas históricas, íconos como la Mona Jiménez y nuevas generaciones lograron que el ritmo cruzara fronteras sin perder su esencia popular.
El reconocimiento también generó emoción en Córdoba, donde autoridades, artistas y fanáticos destacaron que este hito “pone al cuarteto en el lugar que merece”: el de una cultura viva, alegre, identitaria y profundamente arraigada en la historia argentina.
A partir de esta declaración, se impulsarán programas para preservar su historia, promover su enseñanza, registrar sus tradiciones y fortalecer espacios donde se vive y se baila cuarteto. El objetivo es garantizar que este patrimonio continúe creciendo y llegue a las futuras generaciones con toda su potencia.