El Gobierno asegura que Lionel Messi y Chiqui Tapia deben pedir disculpas a Francia

Además, Garro explicó la importancia de abordar estos comportamientos y utilizar el incidente como una lección para la sociedad , "que la sociedad vea que el fútbol pide perdón es algo bueno. Ya pasa en la vida social, en los colegios y en los clubes, pero todavía no ha llegado al fútbol grande"mencionó.

El subsecretario dejó claro que espera una respuesta pública de Messi y Tapia para cerrar este capítulo y avanzar hacia un deporte más inclusivo y respetuoso.

Hubo repercusiones por las disculpas de Enzo Fernández

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, se disculpó a través de su cuenta de Instagram, en su mensaje expresó, "quiero disculparme sinceramente por un video publicado durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia del momento."

Por su parte, el Chelsea también emitió un comunicado respaldando las disculpas de Fernández y anunciando procedimientos disciplinarios internos. "El club Chelsea considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo y usaremos esto como una oportunidad para educar", señaló el club.

Por otro lado, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que presentará una denuncia por "injurias de carácter racial y discriminatorio" y elevó sus quejas a la FIFA y la AFA. Además, el futbolista francés Wesley Fofana, compañero de Fernández en el Chelsea, criticó a los jugadores argentinos por "racismo explícito" en sus redes sociales.

Los cánticos del festejo se difundieron en directo a través de las redes sociales por Enzo Fernández. La FIFA abrió una investigación sobre el video del festejo de la selección argentina.

