sábado 18 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2025 - 20:35
Expectativas.

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El Papa León XIV expresó su deseo de recorrer el Río de la Plata, retomando el viaje que su antecesor, Francisco, no llegó a concretar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El papa León XIV tiene en sus planes visitar Argentina y Uruguay en 2026, según confirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi tras mantener un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano.

Lee además
quiero ir, y pronto le dijo el papa leon xiv a monsenor cesar fernandez
Visita.

"Quiero ir, y pronto" le dijo el papa León XIV a Monseñor César Fernández
El Papa León XIV inicia sus vacaciones tras dos meses de pontificado
Vaticano.

El Papa León XIV inició sus vacaciones tras dos meses de pontificado

Orsi relató que durante la audiencia el papa manifestó su intención de realizar un recorrido por el Río de la Plata, una región a la que Francisco había querido viajar sin poder concretarlo.

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, señaló el mandatario uruguayo.

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026
El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

El Papa León XIV visitaría Argentina y Uruguay en 2026

Expectativas en Buenos Aires y Montevideo

De acuerdo con Orsi, el Papa León XIV expresó un interés especial en visitar Buenos Aires y Montevideo, ciudades que —dijo— “la gente espera con entusiasmo”.

El presidente recordó además que durante el pontificado de Francisco existía una fuerte expectativa por una visita al Cono Sur, especialmente en Argentina, su país natal.

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este papa manifiesta toda su intención. Veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también…”, reflexionó.

Una agenda internacional en expansión

El eventual viaje al Río de la Plata se sumaría a la agenda internacional que el Papa León XIV comenzó a delinear desde su asunción. A fines de noviembre, el papa realizará su primera gira fuera de Italia, con un recorrido por Turquía y el Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del histórico Concilio de Nicea.

Durante su paso por Turquía, el pontífice participará de actos conmemorativos y encuentros interreligiosos, mientras que en el Líbano llevará un mensaje de reconciliación a un país marcado por los conflictos entre Israel y Hezbollah.

Un mensaje global de compromiso

En el marco de los preparativos para su gira por Medio Oriente, León XIV pronunció un discurso ante la FAO en Roma, donde pidió a los líderes mundiales actuar frente al hambre y las guerras.

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan solo a quienes están lejos de nuestra vista”, advirtió el papa.

Camino hacia Sudamérica

Con este enfoque pastoral y humanitario, León XIV planea extender su misión a Sudamérica en 2026. De concretarse, sería su primera visita a la región y una oportunidad simbólica para retomar el vínculo directo entre el Vaticano y la Argentina, un deseo que había quedado pendiente durante el papado de Francisco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Quiero ir, y pronto" le dijo el papa León XIV a Monseñor César Fernández

El Papa León XIV inició sus vacaciones tras dos meses de pontificado

El papa León XIV pidió rechazar las guerras y rezar por las víctimas

El papa León XIV le pidió un alto al fuego a Netanyahu tras el ataque israelí a la iglesia en Gaza

Emma Mary Tiglao de Filipinas es la Miss Grand International 2025

Lo que se lee ahora
Miss Grand International.
Certamen.

Emma Mary Tiglao de Filipinas es la Miss Grand International 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Policiales.

Aparecen nuevas revelaciones del crimen que conmociona a Jujuy: qué encontraron en la casa de El Chingo

Dolor por la muerte de un intendente.
Dolor.

Falleció el hermano gemelo de un reconocido periodista

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. 
Cocina.

Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.
Viral.

Turista cayó a un canal de Venecia siguiendo el Google Maps y el video fue furor en redes

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima
Pronóstico.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel