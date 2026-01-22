El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Si contás con descuentos asociados a la Tarjeta SUBE , es clave que renueves la información de tu tarjeta antes de que finalice enero , para evitar perder los beneficios o enfrentar problemas al usar el transporte . La validación es un procedimiento sencillo y sin costo , indispensable para que el sistema registre correctamente tus datos y continúe aplicando las bonificaciones vigentes .

Este paso es indispensable para conservar activos los beneficios y viajar con normalidad . En caso de no completar la gestión dentro del plazo , existe el riesgo de quedarte sin los descuentos o de que el sistema registre fallas al abonar el pasaje en colectivo , tren o subte .

Hay distintos métodos disponibles para realizar el trámite y todos demandan pocos minutos . La alternativa más práctica es utilizar la aplicación SUBE , que se descarga en el teléfono y permite completar el proceso guiado paso a paso .

Quienes cuenten con un celular que tenga NFC pueden finalizar la gestión acercando el dispositivo a una terminal SUBE para validar los datos .

Además, existe la posibilidad de efectuar la actualización de manera presencial, operando directamente desde una terminal de acreditación SUBE.

Lo que tenés que saber antes de ir

Los validadores de los colectivos no permiten realizar la actualización de la SUBE, por lo que no basta con pasar la tarjeta al viajar. El trámite únicamente puede completarse mediante la aplicación, usando un celular con NFC o en las terminales habilitadas para ese fin.

Paso a paso para actualizar tu tarjeta SUBE

El trámite es sencillo y rápido: podés hacerlo desde la aplicación SUBE o en una terminal habilitada. Solo tenés que elegir la opción “Actualizar SUBE”, completar tus datos personales junto con el número de la tarjeta y avanzar paso a paso hasta concluir. No tiene costo y requiere únicamente contar con la SUBE y la información básica.

Con el cierre de enero cada vez más cerca, realizar esta gestión resulta fundamental para no perder los descuentos al viajar. Poné al día tu tarjeta y evitá pagar de más en el transporte público.