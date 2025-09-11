En lo que va del 2025 ya se hicieron 15 mil castraciones en San Salvador de Jujuy

Desde que se lanzó la campaña masiva de castración de mascotas , se van realizando 15 mil cirugías en lo que va del 2025 . Este dato lo dio la Directora Municipal de Zoonosis de capital, Jimena Saez.

Campaña. Castración de mascotas: dónde será esta semana y cómo sacar turno

Salud animal. Termina la campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: cuándo será

Este número superó ampliamente lo realizado durante el 2024 y tiene que ver con que la gente tomó más conciencia sobre la importancia de castrar a sus mascotas.

“Hay mucha concurrencia, en promedio por día estamos realizando 100 cirugías mientras que los jueves llegamos a las 120” , sostuvo Saez.

Durante estos días de campaña, se van a otorgar entre 40 y 60 turnos por día, “esto va a continuar así hasta diciembre que será cuando cerremos la campaña de este año”, indicó la Directora Municipal de Zoonosis .

Castración de mascotas (Foto ilustrativa) Castración de mascotas (Foto ilustrativa)

Centros habilitados

Los operativos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, estarán habilitados los siguientes espacios:

Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa: 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde.

Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero: 15 turnos disponibles.

Centro de Zoonosis en Campo Verde: contará con 15 turnos diarios, ya que allí trabaja un solo profesional.

Requisitos para la castración

Desde la Dirección recordaron que las mascotas deben cumplir con ciertas condiciones:

No estar preñadas ni en celo.

Tener más de seis meses y menos de ocho años de edad.

Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.

Turnos y costos

Los turnos podrán solicitarse de manera presencial, presentando el certificado de vacunación. El costo fijado es de $4.200 por procedimiento.

Saez agregó que quienes ya se encuentren registrados a través del código QR otorgado por el municipio, pueden acceder a la web oficial para emitir el certificado y luego gestionar el turno.

Una política de salud animal sostenida

Con esta campaña, el municipio busca seguir promoviendo el control responsable de la población de animales domésticos, garantizando la salud de las mascotas y aportando a la prevención de enfermedades zoonóticas en la comunidad.