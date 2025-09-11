jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 20:59
Obras.

En un mes y medio estará listo el nuevo puente del barrio Huaico

El puente forma parte del Plan Provincial de Repavimentación “Jujuy Construye” y se espera que en 45 días esté finalizado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Obras en el puente de Huaico.

Obras en el puente de Huaico.

En ese marco, el gobernador Carlos Sadir asistió al lugar acompañado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; y el ingeniero Raúl Ulloa de la empresa JUMI SRL, encargada de la obra.

Durante la visita, el Mandatario provincial saludó a los trabajadores y dialogó con los funcionarios sobre los avances en la zona. En ese marco, Stanic explicó que el proyecto está incluido en el Plan Provincial de Repavimentación “Jujuy Construye”, siendo la tercera intervención sobre la Ruta Provincial N° 4, después de los trabajos realizados en Yala y en Reyes.

“Hoy es un día muy importante porque vamos a montar las vigas, este procedimiento le da forma al puente. En un mes y medio vamos a terminar con la obra”, adelantó el ministro.

Las obras en el puente de Huaico tardarán entre 2 y 3 meses
Obras en el puente del barrio Huaico.

Obras en el puente del barrio Huaico.

Además, anticipó que una vez concluido el proyecto, el puente será transferido a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy al tratarse de un tramo urbano. También informó que ya se construyeron cordones cuneta, veredas y dársenas en el sector del Concejo Deliberante y que en los próximos días se concluirá la repavimentación de la Ruta Provincial N° 4.

Por su parte, el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce, destacó el impacto de la obra: “Esta mega obra viene a cambiar la vida al vecino, al barrio y al tránsito fluido que hay en el lugar”, señaló. Además, pidió a los conductores y vecinos que tengan paciencia y respeten las normas de seguridad de la empresa constructora mientras se realizan los trabajos.

Temas
