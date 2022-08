facundo argota.jpg “Mi objetivo es poder vivir de los que me gusta, hacer contenido y mostrar Jujuy” comentó Facu Argota, youtuber jujeño.

El interés por estas plataformas nació a sus 15 años, “primero empecé jugando con la edición de videos con contenidos que más que nada de humor. Me juntaba con amigos de la escuela, teníamos alguna idea y hacíamos algo", comenta sobre sus primeras ideas. “Probé un montón de cosas, videos re locos con humor. Cosas que en el día de hoy no volvería a hacer. Esto lo hacía con un par de amigos. Nos juntábamos para hacer esto”.

A su vez, Facu nos comentaba como es el “descubrir nuevos canales, plataformas y contenidos para cada uno”, esta búsqueda es permanente, “hace muy poco me sumé a TikTok y me empecé a organizar más. Esto es mucho más rápido, en Youtube me demoro todo un día, en cambio TikTok es distinto”.

La respuesta de los seguidores

“La gente de Jujuy no solo participa con comentarios, sino que me invitan y sugieren lugares para poder ir y buscar contenido” comentaba Facu Argota.

Por un lado está la respuesta de la gente, y por el otro está el vivir de las redes. En este tramo de la nota el joven youtuber comentaba los inconvenientes en los que se encontró en este camino, todo a causa del desconocimiento del ambiente. “Vivir de esto es muy complicado. Yo tengo mis ingresos por aparte. Si bien son plataformas que sí generan ingresos, en mi caso no tuve buena surte desde el desconocimiento de cómo se maneja esto”.

Hoy en las entrevistas de todojujuy para Ledesma hablamos de redes y los nuevos canales de comunicación y creación de contenidos propio de la provincia.

FACUNDO ARGOTA