La casa del horror: el análisis de un especialista por el caso del presunto asesino serial en Jujuy

Raúl Torre, profesor universitario de criminología y criminalística, analizó en Todo Se Ve el caso que conmociona a Jujuy y a todo el país, de M. Jurado, el hombre de 37 años que vive en Alto Comedero y es vinculado con la desaparición de más de 5 personas.

"¿Homicida serial en Jujuy? El caso de Matías Jurado (37) que se investiga en Jujuy. El descuartizamiento criminal obedece a tres variedades; expresivo el autor desea exponer su obra, ofensivo, en vida de la víctima y defensivo, en que el criminal procura el ocultamiento y así la impunidad", expresa en sus redes sociales Torre sobre este caso.

