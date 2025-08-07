jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 07:53
Forense.

La casa del horror: el análisis de un especialista por el caso del presunto asesino serial en Jujuy

El caso que generó temor en todo el territorio nacional, es visto por especialistas quienes dan su punto de vista del perfil de este presunto asesino serial.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La casa del presunto asesino serial de Jujuy.

La casa del presunto asesino serial de Jujuy.

"¿Homicida serial en Jujuy? El caso de Matías Jurado (37) que se investiga en Jujuy. El descuartizamiento criminal obedece a tres variedades; expresivo el autor desea exponer su obra, ofensivo, en vida de la víctima y defensivo, en que el criminal procura el ocultamiento y así la impunidad", expresa en sus redes sociales Torre sobre este caso.

RAÚL TORRE - YOUTUB

Por  Redacción de TodoJujuy

