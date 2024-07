Rodrigo De Paul dijo que vieron a Messi llorar por la pantalla grande

Además, se hizo referencia al valor adicional que aportó la presencia del rosarino como capitán en el Mundial de Qatar 2022 : “Fue todo por él. No lo impone, pero transmite algo muy sano, de mucha paz, es imposible no quererlo. Y, cuando lo conocés, todavía más”.

Sobre ese logro, manifestó: “El Mundial era un sueño por todo lo que él había luchado. Es lo más lindo que te puede pasar, pero la sensación que sentís, los lugares a los que vas, son demasiado fuertes. No sé si alguien está tan preparado para eso. No sé si lo quiero volver a vivir. Y cuando veía a este tipo, que lo volvía a intentar cada cuatro años sabiendo lo que genera, que solo lo gana uno y hay más posibilidades de perder... Cuando estás adentro y vivís lo que sintió, es imposible no empatizar con él”.

De Paul reveló que los jugadores de la Selección vieron llorar a Messi en las pantallas del estadio contra Colombia.

Uno de los momentos más desafiantes para el equipo dirigido por Lionel Scaloni ocurrió tras la derrota ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo. En relación a ese evento, el jugador conocido como el "Motorcito" reveló: “Leo estaba mal, pero sabe que nosotros sabe que lo miramos mucho a él, entonces tiene que caretearla. Los que tratamos de levantar somos Dibu, yo... Yo no quería ver a nadie y me fui a la habitación. Justo apareció Leo en el ascensor, me dijo que no quería que lo vieran así de mal sus nenes. Yo venía de esos meses previos en los que me mataban por mi relación y decían que estaba pensando en otra cosa".

En esa línea, continuó: "Le dije a Leo que si no le ganábamos a México, no podía volver a Argentina por un tiempo. Él me dijo que su último Mundial iba a terminar así. Pero al rato seguimos hablando y empezamos a decir que podíamos ganarlo. Y ya a la noche dijimos que íbamos a salir campeones, ja. En esa charla desacargamos todo. Pudimos hablarlo y canalizar todo”.

¿Qué representa Messi en su vida en la actualidad? De Paul respondió de manera clara y decidida: “Hoy es un amigo. Fue la persona de mi círculo que siempre daba en la tecla con sus consejos u opiniones. Pasó a ser una figura, una persona muy importante por esto. Me bajaba en momentos que necesité, tuvo la palabra justa y se convirtió en alguien en quien yo me apoyé mucho en esos momentos. Y haber vivido los mejores años de mi vida a nivel fútbol al lado de él es todo”.

Rodrigo De Paul y El retiro de Ángel Di María

Sobre la retirada de Ángel Di María, comentó: “No hablábamos mucho del tema, Fide se emociona rápido. Nadie tocaba ese punto. Antes de la semifinal, Leo en la charla dice ‘son los últimos partidos de Fide, él merece retirarse en una final, hagámoslo"

Rodrigo De Paul reveló que vieron llorar a Messi en las pantallas del estadio durante la final de Copa América.

Finalmente, señaló: "Después de eso pasamos esa puerta de poder hablar del tema. La final tiene que ser con el título y fue. No le pasa a nadie. a todos nosotros nos vamos a ir de la Selección cuando no nos convoquen más, le sucedió a todos los que viste la camiseta de cualquier selección. Él y Leo son elegidos, son muy poquitos. Es una decisión muy difícil, porque aparte es un crack, pero un tipo muy inteligente que seguro lo hablo mucho y lo trató donde lo tenía que hacer. Una decisión espectacular”.

