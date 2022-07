Historias del alma.. Una familia con dos papás, "no imagino mi vida diferente"

En estos minutos hablamos con Marcos y Jorge: una familia con dos papá, o “simplemente una familia que comenzó con muchos miedos pero que todo se fue dando, hoy no me imagino mi vida de otra manera” según nos comentaba uno de los protagonistas de esta historia de amor.

Este proyecto comenzó hace más de 10 años cuando Marcos y Jorge decidieron realizar su vida juntos, y de allí fueron superando adversidades y atreviéndose a desafíos que hoy los posiciona como referentes no solo en Jujuy sino en el país.

Jorge: “Cuando nos propusiste esta entrevista me puse a pensar en qué podía contar. No es tan complicado y lo simplifiqué en contar nuestras vidas. Es de lo más sencilla, con toda la felicidad y peleas de cualquier familia; con tres hijos adolescentes que no es nada diferente a lo que se vive en todas las familias”