Abel Pintos concluyó el 2022 con un show emotivo

image.png

Fue una experiencia emotiva y sin antecedentes, ya que luego los chicos fueron distinguidos con un regalo: un cancionero impreso tanto en texto como en sistema braille. Al acabar la presentación, Abel Pintos se acercó para saludarlos personalmente.

Abel Pintos habló de los inicios de su relación con Mora Calabrese

Hace tres meses, Abel Pintos estuvo como invitado a La Peña de Morfi (Telefe) y dio detalles de cómo fue el inicio de la relación con Mora Calabrese, con quien contrajo matrimonio en noviembre del 2020 en una boda secreta.

Siguiendo lo detallado por el cantante, la vio por primera vez en el medio de una gira que lo llevó a Chaco, más precisamente en Pampa del Infierno: “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival”.

Después recordó que cuando se conocieron ella aún estaba casada. “Yo dije ‘Bueno, listo, ya está’ y varios años después de su divorcio retomamos hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas”, se sinceró.

image.png

No obstante, algo en él se modificó por siempre a partir de ese momento, y por dicha razón tomó la decisión de esperarla seis años. “Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, admitió.

“Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, expresó el artista.