Bizarrap lanzó su álbum de figuritas

Este proyecto fue dado a conocer en Experiencia Endeavor Sub20 y el DJ, de nombre real Gonzalo Julián Conde, manifestó: “Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las sessions, la de Eladio Carrón, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las sessions”.

Luego, continuó: “La gente me empezó a pedir que las haga de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant, hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital”.

Los fanáticos podrán adquirir este álbum exclusivo descargando la aplicación llamada BizarrApp, lo que les permitirá acceder a mucho más que solo el álbum. Según lo prometido por el artista, la aplicación incluirá varias características y funciones adicionales. Para obtener este álbum, los interesados deberán registrarse en una lista de espera y proporcionar su dirección de correo electrónico en la página oficial de Bizarrap Social Club.

El primer show de Bizarrap en Argentina

A pesar de haber trabajado con grandes figuras de la música como Duki, Shakira, Residente y Nathy Peluso, y haberse presentado en varios festivales internacionales, Bizarrap finalmente tendrá su primer show en vivo en Argentina. Este evento marcará un hito importante en su carrera y le permitirá conectar con su audiencia local en un nivel más cercano e íntimo.

El anticipado concierto tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo y, después de que se agotaran las entradas para la primera fecha, Bizarrap anunció tres fechas adicionales: 20, 21 y 22 de abril, todas las cuales también se agotaron rápidamente.

El público está ansioso por escuchar algunas de sus canciones más populares de las sessions, pero también es posible que incluya fragmentos de otros temas, como lo ha hecho anteriormente en sus presentaciones, como su interpretación de "Ji Ji Ji" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La locura por Bizarrap no es solo algo que sucede en la Argentina, sino que ha conseguido ingresar al HOT100 de Billboard y también ha sido el primer argentino en sumar más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encuentra en el puesto 35 de los artistas más escuchados del mundo.