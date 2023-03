Bizarrap estrenó su sesión 54 junto a Arcángel

“El día que yo haga una sesión con Bizarrap, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap”, marcan las primeras estrofas del nuevo tema, que replica así una declaración del puertorriqueño cuando le preguntaron acerca de una posible unión con el argentino.

Luego, Arcángel pone en juego sus rimas de tono personal sobre su recorrido en el mundo musical, en medio de innumerables guiños futbolísticos.

"Este flow es legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha", indica en un párrafo, y agrega en otro: "Quieren verme hacerme fracasar, llevan años tratando pero eso no va a pasar, me junté con el Biza Biza, combinación de Dybala con Leo, la competencia la palto y como el Dibu por el bicho me paso el trofeo".

Puntualmente, Bizarrap aparece en el video vistiendo la camiseta número 21 de la selección nacional, que en el último mundial ostentaba Paulo Dybala, un confeso fanático del productor argentino.

La nueva sesión de Bizarrap tiene lugar poco después de agotar en minutos las entradas para su show del 21 de abril en el Hipódromo de Palermo. Esto llevó al artista a tomar la decisión de añadir una nueva fecha para el 22, después de un 2022 que lo llevó de gira por Europa, entre otros hitos.

Durante las últimas semanas, Bizarrap se presentó en el show nocturno de Jimmy Fallon en Nueva York, donde interpretó su sesión exitosa con Shakira. Además de su colaboración con Arcángel, el productor argentino también ha trabajado anteriormente con artistas puertorriqueños como Eladio Carrión, Nicky Jam, Residente y Villano Antillano.