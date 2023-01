Aparecieron fotos de Bizarrap sin anteojos ni gorra

Bizarrap se dedica a producir música desde el año 2015, pero hace cuatro años comenzó a sobresalir por su talento, y ya comenzaba a asomar en la superficie con todo su arte que venía desarrollando en el submundo de la música urbana. Fue creciendo a pasos agigantados, puntualmente en la pandemia, ya que en 2020 fue el argentino más escuchado a nivel mundial en estas plataformas.

image.png

En una nota brindada a los colegas de Infobae en 2019, dijo: “Tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímido. Por eso traté de no mostrar el 100% lo que soy, pero sigo siendo yo. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara" En esa línea, continuó: "Sigo siendo el mismo, no vendo un personaje”.

Sin embargo, muchas personas en redes sociales empezaron a difundir imágenes suyas que ya habían sido publicadas hace algunos años pero que a raíz del tema que grabó junto a Shakira y como el público se renueva, cobraron sentido nuevamente. “Se acabó el misterio”, expresaron algunos usuarios que investigaron en sus cuentas o las de otros músicos hasta encontrar alguna foto más íntima, o al menos despojada de su camuflaje.

image.png

Cabe destacar que Bizarrap ya ha creado temas junto a reconocidos artistas de nivel internacional, entre los que se encuentra Quevedo, Paulo Londra, Residente, Nathy Peluso, Duki, Nicky Jam, entre otros.

image.png

“Nunca me preparé para esto. No me imaginaba que todo iba a ser tan grande. No lo busqué”, le dijo a Bebe Contepomi en 2022, luego de bajarse del escenario del Lollapalooza.

image.png