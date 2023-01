¡Llegó el día! Se estrenó Music Session #53 de Shakira con Bizarrap , donde la cantante colombiana tuvo frases durísimas contra su ex, Gerard Piqué .

"Tanto te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", indica. "Una loba como yo no está pa tipos como tu. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu", sigue.

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", agrega.