Polémica.. Shakira no cantará en el Mundial de Qatar: qué pasó

La cantante colombiana anunció que no cantará después de la lluvia de críticas que recibió.

Finalmente, Shakira no cantará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022 que se llevará a cabo este domingo.

Shakira no cantará en el Mundial de Qatar: qué pasó.

A solo días de que se haya confirmado la participación de Shakira en la apertura del Mundial Qatar 2022, la cantante colombiana anunció que no cantará después de la lluvia de críticas que recibió.

Tras varias acusaciones contra Shakira, la cantante decidió darse de baja a cuatro días de la apertura. Ahora, Rod Stewart, Dua Lipa y la cantante colombiana no estarán en la ceremonia inaugural.

Finalmente, Shakira no cantará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022 que se llevará a cabo este domingo.

Las críticas se generaron porque el país anfitrión no cumple ni respeta los derechos humanos, lo que provocó que otros artistas, como Dua Lipa y Rod Stewart, le hayan dicho no a ser partícipes de la apertura del certamen internacional.

Adriana Dorronsoro, periodista de un programa español, dijo que “me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

Esta decisión, que habría sido tomada por la misma artista, trajo consigo diversas repercusiones al tratarse de otro “dolor de cabeza” en su vida en lo que va del 2022 luego de su escandalosa separación con el futbolista Gerard Piqué.

Críticas La cantante colombiana anunció que no cantará después de la lluvia de críticas que recibió. Twitter

El show de apertura está previsto para el domingo 20 de noviembre, antes de que se dispute el encuentro entre Qatar y Ecuador por la fase de grupos. El mismo se realizará en el estadio Al Bayt, que cuenta con una capacidad para 60 mil espectadores.

De esta manera, varios artistas internacionales manifestaron su rechazo a la realización del Mundial en dicho país y, ante la respuesta negativa de la FIFA, decidieron no participar.

Rod Stewart y el no rotundo a Qatar

Hace unos días, Rod Stewart reveló que rechazó una oferta de más de un millón de dólares (960.000 euros) para actuar durante el Mundial por razones morales.

El músico expresó que “me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé” porque “no está bien ir” a ese Mundial, dijo Stewart al diario británico “The Sunday Times” en una entrevista en la que le preguntaron sobre la falta de derechos de los homosexuales en Qatar.

“Los aficionados deben tener cuidado”, comentó el artista, que aseguró que “habría estado bien” tocar durante el Mundial su tema “The Killing of Georgie”, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

Nacido en Londres, aunque de padre escocés, el músico de 77 años lamentó que Escocia no se haya clasificado para la competición. Cuestionado sobre si respaldará a Inglaterra, responde con ironía: “No, a Brasil”.