¡Bomba! Se viene la session de Bizarrap y Shakira

Mientras que la colombiana, había adelantado algo de este lanzamiento con una foto y la frase " Una loba como yo no está pa’ tipos como tu!". Los fans se preguntan, ¿estará relacionada con Piqué?

https://twitter.com/ShakiraMedia/status/1612470195485802497 Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Este avión publicitario voló en cielo argentino y era parte del plan de Shakira para dar a conocer que pronto se venía una nueva canción.

Sus canciones post ruptura con el futbolista

Esta sería la tercera canción que haría Shakira sobre su mediática ruptura con Piqué.

Recordamos que lanzó Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, canción que salió al mercado cuando la separación no había sido confirmada. Más tarde, cuando todo se supo, la letra de este tema no tardó en ser relacionada con el ex futbolista del FC Barcelona.

Luego estrenó Monotonía, junto a Ozuna, que inmediatamente fue una de las más escuchadas en las plataformas digitales. La canción también relaciona la letra con el español y un video que lo muestra disparándole a la cantante y arrancándole el corazón.