Shakira contó cómo logró recuperarse tras su separación con Piqué. 

“Ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía, pero ustedes aún más. Quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar. Ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y cariño que me dan y traerles nueva música y mucho más. Un besito”, se le escuchó decir.

En tanto, Shakira está deseando empezar una nueva vida lejos de Barcelona. Tras el acuerdo firmado ante la Justicia, la colombiana logró los permisos para que sus dos hijos puedan irse a vivir a Miami con ella, aunque en los últimos días surgió un problema que la obligó a retrasar sus planes.

Sasha y Milan le plantearon que no quieren abandonar España porque allí tienen sus amigos y compromisos deportivos, lo que la obligó a estirar la mudanza a mediados de enero.

Rompió el silencio Shakira está deseando empezar una nueva vida lejos de Barcelona. Twitter

A mediados de octubre, Shakira lanzó “Monotonía”, una bachata a dúo con Ozuna en la que detalló por qué el entonces defensor del Barcelona decidió dejarla. Con lágrimas en los ojos, la cantante entonó frases muy picantes.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

La teoría del descubrimiento de la infidelidad de Piqué a Shakira

“Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”, escribió Keren, la influencer del espectáculo en su perfil de Instagram Chismesdeker. La teoría apareció por un dato que la propia cantante de Barranquilla reveló en una entrevista.

“Iba a la nevera para encontrar la verdad”, lanzó Shakira en un diálogo que tuvo con Alison Hammond en el programa británico This Morning (ITV) en mayo de este año. Esta confesión la hizo luego de que la entrevistadora le preguntara por qué en el videoclip de “Te felicito” ella abría la heladera y encontraba adentro la cabeza de Rauw Alejandro, el artista que prestó su voz para el hit.

“En el video hay un momento en el que abrís la nevera pero no vas a buscar leche. Cuéntame sobre eso”, fue la picante pregunta que había respondido la cantante colombiana ante la curiosidad de Alison por esa escena del clip. “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel pero sí los ojos”, expresa en ese fragmento de “Te felicito”.

A partir de la respuesta de Shakira, comenzaron las especulaciones y teorías ya que, tal como reveló en la entrevista, ella encontró la verdad dentro de la nevera. Los rumores afirman que la reconocida artista mundial intuyó la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía porque había productos que mágicamente desaparecía de su casa y que no comía ni ella ni su marido, sino, la tercera en discordia.