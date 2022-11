Camila Homs enojada con el grupo de whatsapp

La Argentina acaba de perder en su partido inaugural frente a Arabia Saudita, previo a eso el cuerpo ya le había pedido de De Pual que baje el perfil de exposición, y ahora su ex, Camila Homs centra la atención de la prensa del espectáculo.

Camila Homs atraviesa un momento complicado. No solo que no viajaría al Mundial de Qatar 2022 sino que no se sintió muy feliz al saber que Tini Stoessel integra el grupo de las mujeres de la selección Argentina.